شدد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، مصطفى ملائكة على رغبتهم في الظهور بشكل مميز ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2022.

مصطفى ملائكة يعلق على البطولة

وتحدث مصطفى ملائكة خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الفيصلي ضد الوحدات الأردني، قائلًا: “نسعى لتقديم أفضل ما لدينا في المشاركة القارية الأولى”.

وتابع مصطفى تصريحاته قائلًا: “طموحنا كلاعبين في نادي الفيصلي قوي ونملك شغف بأن نصل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وعدم الاكتفاء بالمشاركة فقط”.

الفيصلي في دوري أبطال آسيا

ونجح عنابي سدير في التتويج بلقب كأس الملك، ليتأهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، ولكنه يُعاني من تراجع المستوى هذا الموسم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتواجد الفيصلي في المجموعة الخامسة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، والتي تضم كلًّا من؛ السد القطري والوحدات وناساف كارشي الأوزبكي، وسيبدأ مشواره بمواجهة الفريق الأردني.