تلقى المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي الاتحاد، مفاجأة سارة، وذلك قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2022 بـ قطر.

وكان منتخب المغرب نجح في التأهل لنهائيات كأس العالم، حيث يتواجد في المجموعة السادسة مع منتخبات “بلجيكا وكرواتيا وكندا”.

رئيس اتحاد القدم المغربي يوجه رسالة لـ حمدالله:

وقال فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم: إنه لا مانع من عودة لاعب نادي الاتحاد لتمثيل منتخب بلاده خلال الفترة المقبلة.

ومن الممكن رؤية المدرب البوسني وحيد خليلوزديتش وهو يستدعي نجم نادي الاتحاد لـ معسكر منتخب أسود الأطلس للمشاركة في مونديال قطر.

نجم الاتحاد بعيد عن منتخب بلاده منذ 2019:

حمدالله لم يتواجد في معسكر أسود الأطلس منذ عام 2019، حيث لم يشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أُقيمت في مصر بسبب خلاف دار بينه وبين المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب المغربي آنذاك.

يذكر أن اللاعب المغربي يقدم مستويات مبهرة مع نادي الاتحاد منذ الانضمام له في ديسمبر الماضي قادمًا من نادي النصر.