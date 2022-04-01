يشاهد العالم حاليًّا قرعة بطولة كأس العالم 2022 في قطر التي تنطلق في نوفمبر المقبل وحتى يوم الـ18 من ديسمبر.

وسيحصد الفائز باللقب 42 مليون دولار أمريكي، أما صاحب المركز الثاني سينال 30 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث سيحصد 27 مليون دولار، والمنتخب صاحب المركز الرابع سينال 25 مليون دولار.

تصنيف المنتخبات المشاركة بـ كأس العالم:

وصُنفت المنتخبات المشاركة إلى 4 مستويات وهي: المستوى الأول: قطر (الدولة المستضيفة)، والبرازيل، وبلجيكا، وفرنسا، والأرجنتين، وإنجلترا، وإسبانيا، والبرتغال.

– المستوى الثاني: المكسيك، وهولندا، والدنمارك، وألمانيا، والأوروغواي، وسويسرا، والولايات المتحدة، وكرواتيا.

– المستوى الثالث: السنغال، وإيران، واليابان، والمغرب، وصربيا، وبولندا، وكوريا الجنوبية، وتونس.