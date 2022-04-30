أطلق ملثمون مجهولون 22 رصاصة على شاب مصري يدعى راني رأفت، أثناء تواجده داخل محله في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، فسقط جثة هامدة على الفور.

وأفادت مصادر محلية بأن شخصاً آخر يُدعى شريف رشاد أصيب بعيار طائش، لافتة إلى أنه تم نقل جثة الشاب القتيل إلى المستشفى تحت تصرف النيابة، فيما تم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات بالإسكندرية للعلاج.

وأوضح رأفت نور والد المجني عليه، أنه كان في المنزل بالضبعة، حين جاءه تليفون بمقتل ابنه داخل محله في الضبعة، وحينما توجه للمحل، وجده جثة هامدة مضروباً بـ22 رصاصة سلاح آلي، وملقى على الأرض غارقاً في دمائه”.

وأشار إلى أن ابنه كان قد تعرض لمشكلة في شهر ديسمبر 2021، وتعرض لضرب ببندقية خرطوش، وتم ضبط المتهم وحبسه، مبيناً أنهم جلسوا مع أهله وأخذوا وعداً بانتهاء الأمر، ولكن تم الاعتداء عليه من جانب أشخاص ملثمين مجهولين، عبارة عن 4 أشخاص، وفروا هاربين.