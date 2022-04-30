يحين موعد أذان المغرب اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان في مكة المكرمة عند الساعة 06:46 مساء فيما يكون عند الساعة 06:51 في المدينة المنورة وفي الرياض يؤذن لصلاة المغرب عند الساعة 06:23.

موعد أذان المغرب اليوم

وسيكون أهالي الدمام هم أول من يتناول الإفطار اليوم التاسع والعشرين من رمضان حيث يحين موعد أذان المغرب عند الساعة 06:12 دقيقة أما آخر من يفطر اليوم فهم أهالي تبوك حيث يؤذن مغرب اليوم التاسع والعشرين من رمضان عند الساعة 07:08 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم

فيما ستكون مواقيت الصلاة في باقي المدن السعودية اليوم التاسع والعشرين من رمضان كما يلي: