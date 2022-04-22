يحين موعد أذان المغرب اليوم الجمعة الحادي والعشرين من رمضان 1443 هـ الموافق الثاني والعشرين من إبريل 2022 عند الساعة 06:43 في مكة المكرمة فيما يحين موعد الأذان في المدينة المنورة عند الساعة 06:47 مساء.
موعد أذان المغرب 21 رمضان
وبحسب تقويم أم القرى فإن موعد أذان مغرب اليوم الجمعة الثالثة من رمضان في الرياض سيكون بمشيئة الله عند الساعة 06:19 وفي بريدة عند الساعة 06:32.
أما في الدمام فسوف يكون عند الساعة 06:07 حيث سيكون أهالي الدمام أول من يفطر اليوم فيما سيكون أهالي تبوك آخرهم حيث يؤذن المغرب في تبوك عند الساعة 07:07 وفي سكاكا 06:51 وفي عرعر عند الساعة 06:49.
مواقيت الصلاة اليوم
أما مواقيت الصلاة في باقي المدن السعودية الكبرى بحسب تقويم أم القرى فهو كما يلي:
|المدينة
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|مكة المكرمة
|04:36
|05:56
|12:20
|03:43
|06:43
|08:43
|المدينة المنورة
|04:32
|05:53
|12:21
|03:49
|06:47
|08:47
|الرياض
|04:03
|05:25
|11:52
|03:21
|06:19
|08:19
|بريدة
|04:11
|05:34
|12:03
|03:34
|06:32
|08:32
|الدمام
|03:46
|05:09
|11:39
|03:10
|06:07
|08:07
|أبها
|04:31
|05:48
|12:09
|03:26
|06:29
|08:29
|تبوك
|04:36
|06:01
|12:33
|04:07
|07:04
|09:04
|حائل
|04:17
|05:42
|12:12
|03:45
|06:42
|08:42
|عرعر
|04:12
|05:40
|12:15
|03:52
|06:49
|08:49
|جازان
|04:33
|05:49
|12:09
|03:23
|06:28
|08:28
|نجران
|04:25
|05:42
|12:02
|03:18
|06:22
|08:22
|الباحة
|04:32
|05:51
|12:13
|03:34
|06:35
|08:35
|سكاكا
|04:18
|05:45
|12:18
|03:54
|06:51
|08:51
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