يحين موعد أذان المغرب اليوم السابع عشر من شهر رمضان في مكة المكرمة عند الساعة 06:42 مساء فيما يكون عند الساعة 06:45 في المدينة المنورة وفي الرياض يؤذن بصلاة المغرب عند الساعة 06:17.

موعد أذان المغرب اليوم

وسيكون أهالي الدمام هم أول من يتناول الإفطار اليوم السابع عشر من رمضان حيث يحين موعد أذان المغرب عند الساعة 06:05 دقيقة أما آخر من يفطر اليوم فهم أهالي تبوك حيث يؤذن مغرب ثالث أيام رمضان عند الساعة 07:01 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم

فيما ستكون مواقيت الصلاة في باقي المدن السعودية كما يلي: