يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره نادي الريان القطري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال والريان بالمجموعات الآسيوي:

ومن المقرر، أن تقام مباراة الهلال ضد الريان القطري يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويحتضن فعاليات مباراة الزعيم ضد الريان القطري، ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات الآسيوي، ملعب “الأمير فيصل بن فهد”.

طموحات الهلال ضد الريان:

ويأمل نادي الهلال في تحقيق الفوز الثاني على التوالي، في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، ضد الريان القطري يوم الاثنين المقبل.

ويرغب الهلال في إضافة اللقب الخامس في تاريخه، حيث سبق وفاز الزعيم بـ 4 كؤوس آسيوية كان آخرها العام الماضي.