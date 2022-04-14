كُشف موعد مباراتي دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد نهاية مرحلة مباريات ربع النهائي أمس الأربعاء.

موعد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا:

يوم 26 إبريل الجاري، سيواجه ريال مدريد الإسباني، نظيره الإنجليزي مانشستر سيتي في لقاء الذهاب في ملعب الاتحاد بإنجلترا في الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة.

مباراة الإياب ستكون يوم 4 مايو في العاصمة الإسبانية مدريد في الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.

وسيواجه ليفربول الإنجليزي، خصمه فياريال الإسباني في جولة الذهاب يوم 27 إبريل في الحادية عشرة مساءً في ملعب الأنفيلد، بينما تقام مباراة الإياب في إسبانيا يوم 3 مايو المقبل.

كيف تأهلت الفرق الـ4 لـ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؟

يذكر أن ريال مدريد تأهل على حساب تشيلسي الإنجليزي، فياريال تأهل على حساب بايرن ميونخ الألماني، ليفربول تأهل على حساب بنفيكا البرتغالي، مانشستر سيتي تأهل على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني.

تأهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد التعادل السلبي مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى في إنجلترا، بفوز مان سيتي بهدف دون رد سجله البلجيكي كيفن دي بروين. وحاول فريق الأتلتيكو الضغط هجوميًّا منذ بداية المباراة ولكن دون جدوى، في ظل تألق غير طبيعي من حارس مان سيتي، البرازيلي إيدرسون. وفي سياق آخر، انتهت مباراة ليفربول ضد بنفيكا البرتغالي المثيرة بالتعادل بثلاثية لكل فريق في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتأهل ليفربول الإنجليزي لنصف نهائي دوري الأبطال.

وكان الشوط الأول من المباراة بدأ بضغط هجومي من قبل لاعبي ليفربول أسفر عن الهدف الأول للاعب الفرنسي إبراهيما كوناتي من ضربة رأسية بالدقيقة الـ21.

وتراجع أداء ليفربول، لينجح بنفيكا في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب البرتغالي جونكالو راموس في الدقيقة الـ32.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من المباراة عاد ليفربول وأحرز هدفين عبر البرازيلي روبيرتو فيرمينيو في الدقيقتين الـ55 والـ65.

واستغل بنفيكا تراجع فريق ليفربول ليحرز هدفين عبر الأوكراني رومان ياريمتشوك والأوروجوياني داروين نونيز.