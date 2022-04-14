تنتظر الجماهير وصول المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى جدة، للانتظام في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

حمدالله يصل جدة فجرًا

ومن المقرر أن يصل عبدالرزاق حمدالله فجرًا إلى جدة برفقة عائلته، وسيشارك في تدريبات الاتحاد الجماعية، مساء غدًا الجمعة، استعدادًا لمباريات العميد الحاسمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك وفقًا للإعلامي علاء سعيد.

وكان حمدالله قد استغل الإجازة التي حصل عليها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وسافر إلى عائلته في أمريكا بعد غياب لفترة طويلة، بعدما منحه المدرب الروماني كوزمين كونترا راحة إضافية.

الاتحاد هذا الموسم

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الفيحاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويسعى كوزمين لمصالحة الجماهير بمواصلة التألق وحصد لقب الدوري.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة من الفوز في 19 مباراة، والتعادل 3 مرات والخسارة مثلهم.