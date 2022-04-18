قال موقع Mundo Deportivo الإسباني: إن السعودية قدمت مشروعًا مبتكرًا لمنتجع تروجينا للتزلج في الهواء الطلق بأسلوب أقل ما يوصف به أنه يقود وجهات السياحة المستقبلية، وتعد الشركة بأن هذا المشروع سيصبح وجهة مميزة حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالمناظر الطبيعية وممارسة جميع أنواع الرياضة.

ومن المنتظر أن تصبح محطة تروجينا جاهزة في عام 2026، وستحتوي على بحيرة اصطناعية وستسمح بالتزلج خلال النهار والسباحة في البحر الأحمر بعد الظهر.

وأشار التقرير إلى أن المنتجع يستضيف ست مناطق تطوير تركز على إضفاء تجارب شخصية مذهلة، حيث تجمع بين الابتكارات المعمارية والهندسية الواقعية والافتراضية، وبمجرد انتهاء المشروع، سيكون هناك نحو 30 منحدرًا للتزلج.

وبالإضافة إلى ذلك، وعد تروجينا باحترام مبادئ السياحة البيئية كجزء من التوافق مع أهداف 2030؛ كدليل على التزام المملكة العربية السعودية بأن تكون جزءًا من الجهد العالمي لحماية البيئة.

🌍 4 hours from 40% of the world

5️⃣0️⃣km from the Red Sea coast

✈️⛴🚅 Connect by air, water or rail The ultimate mountain destination will be within easy reach. Learn more: https://t.co/ilBw4sDAoc#TROJENA #NEOM pic.twitter.com/p54Goa0eJg — NEOM (@NEOM) April 10, 2022

الأنشطة السياحية في منتجع تروجينا

يقع المنتجع على بعد 50 كيلومترًا من ساحل خليج العقبة، وتتراوح ارتفاعاته بين 1500م و2600م، على أن تبلغ مساحته نحو 60 كيلومترًا مربعًا، وسيوفر هذا المجمع رياضات المغامرة والتزلج في الهواء الطلق على مدار العام وسيتم الانتهاء منه في عام 2026.

وتشمل المعالم البارزة بحيرة مياه عذبة اصطناعية رائعة وThe Vault، وهي مدينة تدمج التكنولوجيا والترفيه والضيافة وتعتبر البوابة الرئيسية لتروجينا الذي تستمر أنشطته على مدار العام، فمن ديسمبر إلى مارس، يمكن للزوار التزلج على الجليد أو حضور المهرجانات المختلفة للموسيقى والأفلام، ومن مارس إلى مايو، يمكنك ممارسة الترياتلون أو اليوجا أو ركوب الدراجات في الجبال أو التسلق.

الرياضة ليست المال الوحيد

والمكان لا يقتصر على الأنشطة الرياضية فحسب، بل إنه يمكن الاستفادة من المناخ المختلف للمنطقة، حيث تنخفض درجات الحرارة في فصل الشتاء إلى ما دون الصفر مئوية وتكون درجات الحرارة على مدار العام أكثر برودة بمقدار 10 درجات بشكل عام عن باقي المنطقة، وبفضل الهواء النقي والصافي والمناظر الرائعة، لن يكون تروجينا مجرد مكان رائع للزيارة، ولكنه أيضًا مكان ساحر للعيش والعمل.

وأضاف: بمجرد الانتهاء، سيضم المجمع مجموعة واسعة من المنازل، من بينها الشقق والشاليهات والقصور، فضلًا عن الفنادق التي ستتراوح بين الفخامة والخبرة إلى الرفاهية والمنتجعات العائلية، بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك مجموعة واسعة من الخيارات التجارية والترفيهية.