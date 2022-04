قال موقع Mundo Deportivo الإسباني: إن السعودية قدمت مشروعًا مبتكرًا لمنتجع تروجينا للتزلج في الهواء الطلق بأسلوب أقل ما يوصف به أنه يقود وجهات السياحة المستقبلية، وتعد الشركة بأن هذا المشروع سيصبح وجهة مميزة حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالمناظر الطبيعية وممارسة جميع أنواع الرياضة.

ومن المنتظر أن تصبح محطة تروجينا جاهزة في عام 2026، وستحتوي على بحيرة اصطناعية وستسمح بالتزلج خلال النهار والسباحة في البحر الأحمر بعد الظهر.

وأشار التقرير إلى أن المنتجع يستضيف ست مناطق تطوير تركز على إضفاء تجارب شخصية مذهلة، حيث تجمع بين الابتكارات المعمارية والهندسية الواقعية والافتراضية، وبمجرد انتهاء المشروع، سيكون هناك نحو 30 منحدرًا للتزلج.

وبالإضافة إلى ذلك، وعد تروجينا باحترام مبادئ السياحة البيئية كجزء من التوافق مع أهداف 2030؛ كدليل على التزام المملكة العربية السعودية بأن تكون جزءًا من الجهد العالمي لحماية البيئة.

