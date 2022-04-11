انتهت مباراة القوة الجوية ضد مومباي سيتي، في إطار مواجهات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، بفوز الفريق الهندي بنتيجة 2/ 1.

محاولات مستمرة بدون أهداف:

وبدأت مباراة القوة الجوية ضد مومباي سيتي التي أُقيمت على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض بشكل سريع، واستغل علاء عباس خطأ من دفاع الفريق الهندي عند الدقيقة الثامنة، ولكن الحارس بوربا لاتشينبا تألق وأبعد تسديدته.

وأهدر ضرغام إسماعيل فرصة سهلة أمام الفريق الهندي، فيما مرت رأسية البرازيلي دييغو ماريسيو خارج مرمى القوة الجوية عند الدقيقة 31، ورد حسين جبار سريعًا، وأهدر فرصة هدف محقق.

واستمرت محاولات الفريق العراقي الهجومية، وأنقذ الحارس رأسية خطيرة من علاء عباس عند الدقيقة 37، وكاد فيكرام أن يسجل الهدف الأول للفريق الهندي عند الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

فوز مومباي سيتي ضد القوة الجوية:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، وواصل الفريق العراقي ضغطه، وأهدر صفاء هادي هدفًا عند الدقيقة 50، قبل أن يهدر شريف عبدالكاظم فرصة سهلة، ونجح البديل حمادي أحمد في هز الشباك عند الدقيقة 59.

ونجح ديغو ماوريسيو في تسجيل الهدف الأول لفريق مومباي سيتي في بطولة دوري أبطال آسيا من ركلة جزاء، قبل أن يحرز راهول بيكي الهدف الثاني من رأسية رائعة، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الهندي.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مومباي سيتي الهندي رصيده إلى 3 نقاط في مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022، بالتساوي مع القوة الجوية العراقي.