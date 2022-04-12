اقترب سوق الانتقالات الصيفية من دق أبواب الدوريات الخمس الكبرى، حيث يسعى النجوم لتأمين عروض جديدة، وتبحث الأندية عن احتياجاتها، لتدعيم صفوفها قبل بداية الموسم المقبل، والدخول في صراع المنافسة على الألقاب.

أوريجي قريب من ميلان:

وأفادت الأنباء أن ديفوك أوريجي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، قد وافق على الانضمام إلى العملاق الإيطالي إي سي ميلان.

وزعمت التقارير في إيطاليا، أنه قرر إنهاء وقته مع فريق ليفربول، حيث اقترب اللاعب من مغادرة الريدز لـ إيه سي ميلان، خلال الموسم الكروي القادم.

وكتب أوريجي بشكل دائم التاريخ مع ليفربول في يونيو 2019، في دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام، وكان موهبة كبيرة في تسجيل الأهداف في وقت متأخر، وهو ما أشاد به المدرب يورجن كلوب بعد أن حقق فوزًا دراماتيكيًا ضد ولفرهامبتون.

وسيعود ليفربول إلى اللعب مساء الأربعاء، حيث يستقبل العملاق البرتغالي نادي بنفيكا في مباراة الإياب من ربع دوري أبطال أوروبا.