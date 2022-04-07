يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لبدء مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، مساء يوم غد الجمعة.

نادي الشباب في دوري أبطال آسيا

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المجموعة الثانية بمنافسات دوري أبطال آسيا 2022، والتي تضم كلًّا من؛ الجزيرة الإماراتي، القوة الجوية العراقي ومومباي سيتي الهندي.

ويلعب الشباب ضد مومباي سيتي الهندي، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، ويطمح الليوث لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز.

وستكون مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد مومباي سيتي هي الأولى بين الفريقين في بطولة دوري أبطال آسيا، كما أنها المواجهة الأولى بين فريق سعودي وآخر هندي ضمن منافسات المسابقة القارية.

استعادة الانتصارات مع سوموديكا

ويعود نادي الشباب للمشاركة في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى منذ خروجه من مرحلة المجموعات في عام 2015، ويطمح في الظهور بشكل مميز مع مدربه الروماني ماريوس سوموديكا.

وتحسن أداء الشباب مع سوموديكا، حيث ظهر التطور الدفاعي خلال مباراته ضد الهلال في نصف نهائي كأس الملك، فعلى الرغم من خسارة الليوث، إلا أن المستوى كان مميزاً، ما يحفز اللاعبين على التألق في مرحلة المجموعات.