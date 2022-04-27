خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الأنظار خلال مشاركته الحالية في دوري أبطال آسيا، ليحقق أفضل نتائجه في البطولة القارية.

الشباب يتجاوز الجزيرة بثنائية

ولعب الشباب ضد الجزيرة الإماراتي بالأمس، في إطار مواجهات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، ونجح الليوث في تحقيق الفوز بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نادي الشباب يخطف الأنظار

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 16 نقطة، ليحقق أعلى عدد نقاط حققه خلال مشاركاته العشر، وكان ذلك في نسخة 2014، حينما حصد 15 نقطة.

ودون الليوث العديد من الأرقام المميزة في النسخة الحالية، حيث إن الفريق الأقوى دفاعيًا وهجوميًا في مرحلة المجموعات، بعدما استقبل هدفًا واحدًا فقط، ونجح في تسجيل 18 هدفًا.

ونجح 9 لاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تسجيل أهدافه، وكان آخرهم جون ماري وباولينيو بعد هدفيهم في شباك الجزيرة، بالإضافة إلى هدف سجله مدافع مومباي سيتي مرتضى فال بالخطأ في مرماه.

دفعة معنوية لمواصلة التألق

وتأمل الجماهير الشبابية أن يواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم التألق مع المدير الفني الجديد ماريوس سوموديكا، في المباريات المتبقية ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاصة بعد التطور اللافت معه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).