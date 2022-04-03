يستهل الروماني ماريوس سوموديكا ولايته الثانية مع نادي الشباب، مساء اليوم بمواجهة من العيار الثقيل ضد نادي الهلال في نصف نهائي كأس الملك.

نتائج مميزة لـ سوموديكا أمام المدربين الأرجنتينيين

وسبق للمدرب الروماني تدريب الشباب في ولاية أولى خلال الفترة من يونيو 2018 إلى يونيو 2019.

وخلال الفترة السابقة، سبق للمدرب الروماني أن واجه المدربين الأرجنتينيين في 3 مباريات، حيث خاض المدرب الروماني مباراتين في الدوري السعودي ومباراة واحدة في الدوري الإماراتي.

ولعب المدرب الروماني أول مباراة له أمام الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب الوصل الإماراتي آنذاك، وفاز الأخير بهدف على نادي الشعب الإماراتي الذي كان يدربه المدرب الروماني وقتها في موسم 2012/2013

المواجهة الثانية كانت بين المدرب الروماني مدرب الشباب ورامون دياز حيث كان الأخير وقتها مدربًا لنادي الاتحاد في الدوري السعودي في موسم 2018/2019، وفاز الشباب بهدف ناصر الشمراني.

المدرب الروماني يُجدد فوزه على الأرجنتينيين

وفي موسم 2018/2019 جدد سوموديكا فوزه على المدربين الأرجنتينيين بالفوز على الأرجنتيني جوستافو كوستاس مدرب الفيحاء بثلاثية لهدف.