كشف حساب دوري أبطال آسيا عبر “تويتر” عن اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للمدافع سعد بالعبيد لاعب التعاون كأفضل لاعب واعد عن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات للبطولة عن مجموعات أندية غرب القارة الآسيوية.

التعاون يسير بخطى ثابتة

ويسير سكري القصيم بخطى ثابتة وجيدة في مباريات المجموعة الرابعة آسيويًا حيث يتواجد سكري القصيم في المركز الأول برصيد ست نقاط من فوزين على فريقي الدحيل القطري وسباهان أصفهان الإيراني، وخسارة واحدة من نادي باختاكور الأوزبكي.

ويستعد سكري القصيم الليلة، لمواجهة نادي سباهان أصفهان في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة الآسيوية، حيث تنطلق المباراة في تمام الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت المملكة.