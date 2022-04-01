يبدو أن المدافع الألماني أنطونيو روديجر لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، أصبح قريبًا من الانتقال لـ الدوري الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وقالت شبكة ” سكاي سبورتس” الإنجليزية إنها نشرت صورًا للاعب الألماني في إسبانيا مما أثار الجدل حول اقترابه إما من برشلونة أو نادي ريال مدريد.

سفر نجم تشيلسي لـ إسبانيا يثير الجدل

وبحسب ما ذكرته الشبكة في تقريرها مساء أمس الخميس، فإن مسؤولي برشلونة ماتيو أليماني المدير الرياضي، ومعه جوردي كرويف، عقدا اجتماعًا مع وكلاء روديجير في فندق “The Barcelona Edition”، من أجل التفاوض على ضم المدافع الدولي الألماني.

وكان روديجر قرر مغادرة تشيلسي، بشكل نهائي منذ فترة، لكنه يفاضل بين العروض التي تلقاها في الفترة الماضية، منها أندية ريال مدريد وبايرن ميونيخ.

روديجر ثالث لاعب سيغادر البلوز

ويبدو أن روديجر سيكون هو اللاعب الثالث من تشيلسي الذي يتفق مع برشلونة حيث توصل لاتفاق مع الثنائي أندرياس كريستينسن وسيزار أزبيليكويتا، في الفترة الأخيرة الماضية.