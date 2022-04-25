كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب نادي ريال مدريد الإسباني من التعاقد مع المدافع الألماني أنطونيو روديجر لاعب تشيلسي الإنجليزي بفترة الانتقالات الصيفية.

لماذا رفض روديجر الانضمام لـ مانشستر يونايتد ؟

وذكر الصحفي باتريك بيرجر عبر حسابه في “تويتر” أن روديجر وافق على الانضمام إلى الريال بدلًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي رغم أن اليونايتد قدم عرضًا للاعب الألماني براتب سنوي قدره 10 ملايين يورو.

وقرر روديجر الانضمام إلى الريال لمدة 4 سنوات، وعدم الانضمام إلى اليونايتد احترامًا للفترة التي قضاها في صفوف تشيلسي.

نجم تشيلسي يختار ريال مدريد

وكان روديجر قرر مغادرة تشيلسي، بشكل نهائي منذ فترة، لكنه فاضل بين العروض التي تلقاها في الفترة الماضية، حيث اختار ريال مدريد على حساب بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد.