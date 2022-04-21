نجح النجم نواف العابد في استعادة بريقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

نواف العابد يتألق

وعانى نواف العابد من الإصابات وقلة المشاركات مع الشباب حتى منتصف شهر فبراير الماضي، وعاد بعد ذلك للمشاركة باستمرار سواء كأساسي أو بديل.

واستغل نواف العابد عدم الدفع بجميع اللاعبين الأجانب في دوري أبطال آسيا، وفرض تواجده، حيث ظهر بشكل مميز وساهم في تسجيل 4 أهداف حتى الآن، بعدما أحرز هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وساهم نواف العابد في حصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لـ4 نقاط في دوري أبطال آسيا، بعدما قاده للتعادل والفوز على القوة الجوية العراقي في الجولتين الثالثة والرابعة، ويطمح لخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

الشباب ضد مومباي سيتي غدًا

ويلعب الشباب ضد مومباي سيتي الهندي، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل مباراة الغد، ينفرد الليوث بصدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مومباي سيتي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.