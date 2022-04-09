ارتبط اسم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني، بالانتقال لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الموسم الجديد.

هالاند يصدم مانشستر يونايتد:

ويبحث العملاق الإنجليزي عن تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد النتائج الكارثية التي قدمها الفريق في البطولات بما فيهم بطولتي دوري أبطال أوروبا، والبريميرليغ.

وذكرت صحيفة “ميرو” البريطانية، أن اللاعب النرويجي إرلينج هالاند رفض قبول العرض المطروح من مانشستر يونايتد، على الرغم من استعداد الشياطين الحمر لدفع أعلى تعاقد لضم اللاعب في الموسم الجديد.

وقام نجم بوروسيا دورتموند بتوضيح طموحاته القادمة حيث يسعى للفوز بمزيد من الألقاب، فيما يعاني مانشستر يونايتد من الغياب عن منصات التتويج منذ أكثر من عقد كامل من الزمان، بعد رحيل أليكس فيرجسون.

الحصيلة التهديفية لـ هالاند:

واستمتع النرويجي هالاند بموسم تهديفي غزير مع دورتموند، حيث سجل 23 هدفًا في 24 مباراة ليرفع إجمالي أهدافه لعمالقة البوندسليجا إلى 80 هدفًا في 83 مباراة فقط في جميع المسابقات.

وأصبحت الأندية الكبرى في أوروبا، في حالة تأهب قصوى لضم اللاعب في الانتقالات الصيفية المقبلة، وأكدت التقارير أن هالاند لديه مخاوف بشأن ما إذا كانت طموحاته ستكون قادرة على الالتقاء في أولد ترافورد.

ويبحث مان يونايتد عن مهاجم، حيث أكد المدرب المؤقت رالف رانجنيك أنهم يريدون خيارًا أكثر شبابًا بدلًا من الاعتماد على قدامى المحاربين مثل كريستيانو رونالدو وإدينسون كافاني الذي من المقرر أن يرحل في نهاية الموسم.