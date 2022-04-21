كل المشاعر التي يعرفها الإنسان ما هي إلا عبارة عن تفاعلات كيميائية داخل الجسم، فحين الشعور بالغضب، تتشبع الغدد الكظرية بهرمونات التوتر وهما الأدرينالين والكورتيزول، مما يمنحك دفعة من الطاقة والقوة، وهذا يوجه الدم إلى العضلات بدلًا من المعدة والأمعاء؛ استعدادًا للقتال، وبذلك يرتفع ضغط الدم ودرجة الحرارة ومعدل التنفس ومعدل ضربات القلب.

كل ما سبق، يحدث دفعة واحدة وفي أقل من ثوانٍ معدودة في كل مرة تشعر فيها بالغضب والعصبية، ولذلك تجد كل من يعاني منهما يتأثر قلبه بشكل مباشر وكذلك تتأثر الأوعية الدموية والصحة العقلية.

وبحسب موقع Daily Health Post الصحي فإنه تُطلق أيضًا مستويات عالية من الأحماض الدهنية ويرتفع سكر الدم، ذلك لأن الجسم يظن أنه في حالة طوارئ ولذلك يريد توفير بعض الطاقة الفورية للبقاء على قيد الحياة، وتكمن المشكلة في أنه مع استمرار إطلاق هذه الأحماض الدهنية تتراكم في الشرايين مع مرور الوقت، مما يضعك على طريق الإصابة بأمراض القلب، فإذا كنت شخصًا يعاني من سرعة الغضب باستمرار فأنت بذلك تعرض صحتك لخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية أو النوبات القلبية.

الغضب والإضرار بالدماغ

وإذا كنت من سريعي الغضب، فهناك مشكلة أخرى تحتاج إلى أخذها في الاعتبار وهي النتيجة المباشرة للغضب اليومي الذي يضر الدماغ، حيث وجد الباحثون أن ذلك يربك منطقة في الدماغ تُسمى الحُصين، وهو المستجيب للتوتر في الدماغ، وبالتالي على المدى الطويل تشعر أن هناك شيئًا ناقصًا وتشعر بالتوتر دائمًا ولا يستقيم الأمر إلا بأن تغضب على أمر تافه، وهو ما يؤثر على الأشخاص من حولك.

وهناك أيضًا دراسات تظهر أن الغضب في الدماغ يعطل نمو الخلايا العصبية الجديدة، وهو أمر ضروري لإرسال الرسائل والتواصل مع بقية الجسم.

وتتضمن بعض المشكلات الصحية المعروفة المرتبطة بالغضب ما يلي:

الكآبة، القلق، الأرق، ضغط الدم المرتفع، خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي، المشاكل الجلدية مثل زيادة حب الشباب، الصداع، اضطرابات الجهاز الهضمي.

نصائح للتحكم في الغضب

إذا كنت تريد الاهتمام بصحتك، فإن التحكم في الغضب يجب أن يكون من أولوياتك، لذلك جرب هذه النصائح التي اقترحها موقع Mayo Clinic:

فكر قبل أن تتكلم

صفِ عقلك قبل التعبير عن أفكارك حتى تتمكن من التفكير بوضوح.

تمرن للتخلص من الإحباط.

ركز على إيجاد الحلول بدلًا من التركيز على المشكلة.

تعلم أن تسامح.

اضحك حتى ولو في أوج الجدال حتى يتغير مزاجك على الفور.

تعلم مهارات الاسترخاء التنفس ببطء أو كتابة مشاعرك في دفتر يوميات.

في النهاية، لا تدع الغضب يسيطر عليك حتى لا تدمر الأشياء المهمة في حياتك، وأهمها صحتك وخاصة صحة القلب والدماغ.