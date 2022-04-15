يواصل هشام فايق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، تألقه مع العنابي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

الفيصلي ضد نسف قرشي:

ومن المقرر أن يواجه نادي الفيصلي نظيره نسف قرشي الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وستقام مباراة العنابي ضد الفريق الأوزبكي، مساء اليوم عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

هشام فايق سلاح الفيصلي ضد الفريق الأوزبكي:

وتألق هشام فايق مع نادي الفيصلي في مشواره بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث تمكن المهاجم من المشاركة في جميع الأهداف التي سجلها العنابي.

ونجح الفيصلي في تسجيل ثلاثة أهداف، حيث حقق فوزه الأول في المسابقة ضد نادي السد القطري، وتعادل إيجابيًا مع نادي الوحدات الإماراتي، ليقتنص 4 نقاط من المجموعة.

وساهم هشام فايق في جميع أهداف الفيصلي، حيث سجل هدفين، الأول في مرمى الوحدات في الدقائق الأولى، والثاني في شباك السد في المواجهة الماضية، وصنع الهدف الثالث.

ويعتبر هشام فايق هو أكثر لاعبي الفيصلي تسديدًا على المرمى خلال دور المجموعات، بـ أربع تسديدات، حيث يُعد الأكثر فاعلية على مرمى العنابي في البطولة حتى الآن.

وبذلك تكون نسبة مساهمة هشام فايق مع العنابي في دور المجموعات الآسيوي تقدر بـ 100%، ويأمل الفيصلي في أن يكون اللاعب حاضرًا الليلة ضد نسف قرشي.