أثارت الإصابة التي تعرض لها اللاعب البرازيلي برونو هنريكي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بـ الاتحاد في مباراة أبها الودية قلق عشاق العميد، وذلك قبل مواجهة نادي الفتح في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر مواجهة الاتحاد لفريق الفتح يوم الجمعة السادس من مايو المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر المسابقة.

وكان هنريكي تعرض لإصابة قوية في مباراة أبها، مما أثار قلق المدرب الروماني كوزمين كونترا الذي يعتمد عليه بشكل أساسي في الفريق، بعد رحيل اللاعب عبدالإله المالكي لنادي الهلال.

إصابة برونو هنريكي ليست مقلقة

وذكر الإعلامي ماجد هود المقرب من الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على سناب شات أن إصابة هنريكي ليست مقلقة مشيرًا إلى أنها إصابة خفيفة ولن تحرم اللاعب البرازيلي من المشاركة في مباريات نادي الاتحاد المقبلة.

الاتحاد في الصدارة

ويتواجد الاتحاد في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بـ60 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن الهلال، الوصيف، الذي يمتلك مباراتين مؤجلتين.