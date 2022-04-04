قال عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، الشيخ عبدالله المنيع أن المريض المتوفى لا يُقضى عنه الصيام لأن الله عاذره.

المرض عذر

وأشار خلال رده على سؤال في برنامج فتاوى على قناة السعودية إن الله سبحانه وتعالى يقول : ” فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ ” ، فطالما أن المريض توفي في رمضان أو قبل أن يقضي ما عليه من رمضان بسبب مرضه فهو هنا في حالة عاجز فيها عن القضاء، فلا شيء عليه والله سبحانه وتعالى عاذره لأنه “لا يُكلف الله نفسًا إلا وسعها”.

المريض القادر على الصيام

ولفت إلى أنه على الجانب الآخر في حالة ترك إنسان الصوم لمرضه وشُفي من مرضه مدة كان يستطيع فيها قضاء هذا الصوم ولكنه لم يفعل، ومات بعد ذلك فيلزمه هذا الصوم الذي كان قادرًا على قضائه ولكنه لم يفعل، فبناءً على هذا فهو في ذمته.

وأضاف أنه في هذه الحالة على أولاد المتوفى أو وليه الصيام عنه مصداقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم :” من مات وعليه صومٌ صام عنه وليه”.