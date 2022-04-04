تسبب الوزن الزائد للاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله في تدريبات نادي الاتحاد أمس في إثارة الجدل والقلق لدى جماهير العميد.

صورة حمدالله خادعة !

وظهر اللاعب المغربي في صورة وهو يقف أمام الكرة ويبدو أن لديه زيادة في الوزن عند محيط منطقة البطن، وأعرب البعض من جماهير الاتحاد عن غضبهم من الوزن الزائد لهدافهم، ولكن دافع البعض الآخر عن اللاعب بصور من نفس المران بل وفيديوهات أخرى للاعب وهو في طريقه للسفر مع بعثة الفريق لمواجهة الفيحاء في بطولة كأس الملك، ويبدو في كامل لياقته.

وقال جمهور الاتحاد إن الصورة التي التقطت للنجم المغربي قد تكون خادعة بسبب زاوية تصويرها أو أن اللاعب كان يرتدي شيئًا ما تحت ملابسه أظهر الصورة بهذا الشكل.

الاتحاد يواجه الفيحاء

ويستعد العميد لمواجهة نادي الفيحاء الليلة في العاشرة مساءً في نصف نهائي كأس الملك.