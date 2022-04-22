استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة لاعبي المنتخب السعودي لكرة اليد، وذلك بعد تأهلهم لمنافسات كأس العالم العام المقبل في بولندا والسويد.

وغرد وزير الرياضة قائلًا: “سعدت اليوم بلقاء أبطال المنتخب السعودي لكرة اليد، بعد تأهلهم إلى منافسات بطولة العالم 2023م في بولندا والسويد، إنجاز وطني نفخر به جميعًا، وأتمنى التوفيق لهم في المونديال العالمي، والظهور بصورة مشرِّفة”.

وكان المنتخب السعودي “أخضر اليد” تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2023 لكرة اليد، وذلك بعد الفوز على منتخب أوزبكستان.

وكان الأخضر هزم منتخب أوزبكستان بنتيجة 31/ 24 ليضمن مشاركته في مونديال اليد التي تُقام العام المقبل في بولندا والسويد.

ونجح الأخضر في اللحاق بالمنتخب البحريني والمنتخب الإيراني المتأهلان سلفًا لـ مونديال اليد العام المقبل.