أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في كل من الجبيل، وتبوك.

تفاصيل وظائف مجموعة سيركو:

وأبرزت مجموعة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار هندسة المناظر الطبيعية/ إدارة الأصول/ (الجبيل).

– مستشار إدارة الأصول/ الطرق (الجبيل).

– مدير حركة المرور/ الصحة والسلامة والبيئة (تبوك).

التقديم على وظائف مجموعة Serco:

وأوضحت مجموعة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)