أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات:

وبيّنت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشروع أول.

– أخصائي اكتساب المواهب.

– أخصائي خدمات المواهب.

– مدير المشاريع الخاصة.

– مدير التشييد والبناء.

– أخصائي معلومات المشروع.

– مدير مشروع (عدد وظيفتين).

التقديم على وظائف هيئة المحتوى المحلي:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)