أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة ساتورب:

وبيّنت شركة ساتورب، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس مراقبة العمليات: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

– مهندس تآكل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الهندسة المعدنية)، أو ما يعادلها.

– محلل فني/ التيار الكهربائي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الأجهزة، هندسة إلكترونيات، هندسة اتصالات، هندسة كيميائية).

التقديم على وظائف شركة ساتورب:

وأوضحت شركة ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)