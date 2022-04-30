فارق الإيطالي مينو رايولا وكيل اللاعبين الشهير الحياة، اليوم السبت، وذلك بعد صرع مع المرض عن عمر يناهز الـ55.

أبرز محطات في مسيرة الراحل مينو رايولا:

وقضى الراحل فترة طويلة من طفولته وشبابه في هولندا، حيث انتقل مع والديه، بعد أن عاش لفترة في مدينة ساليرنو الإيطالية، ولعب كرة القدم لفترة قصيرة في أحد الأندية الهولندية لكنه لم يكن موفقًا فيها، ليترك اللعب في سن الـ18 ويعمل بعدها كمدرب لفرق الشباب.

أبرز الصفقات التي أتمها رايولا:

وعمل رايولا نادلًا في مطعم بـ هولندا ثم عمل في إحدى الشركات الرياضية، وساهم في إتمام أبرز الصفقات الكبرى مثل صفقة انتقال الأسطورة الهولندية دينيس بيرغكامب، من أياكس أمستردام الهولندي إلى إنتر ميلان الإيطالي في 1993.

كما ساهم في انتقال أسطورة منتخب التشيك بافيل نيدفيد، من سبارتا براغ التشيكي إلى لاتسيو الإيطالي في 1996.

كذلك استمر رايولا في التطور والتقدم بسرعة الصاروخ في عالم وكالة اللاعبين المشهورين ليتولى بعد ذلك وكالة الفرنسي بول بوجبا والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش وأيضًا ساهم في انتقال الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما من نادي ميلان الإيطالي إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي صيف 2021، وكان اتفق مع باريس سان جيرمان على نيل 20 مليون يورو كعمولة من الصفقة.

وكان مينو رايولا يُتقن 7 لغات وهي الإنجليزية والهولندية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية والألمانية والفرنسية، وهي اللغات التي يحتاجها للتعامل مع كبرى الأندية ونجوم كرة القدم.