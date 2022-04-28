ترددت، قبل قليل، أنباء عن وفاة وكيل أعمال اللاعبين الشهير، مينو رايولا بعد فترة من المعاناة مع المرض.

أنباء عن وفاة مينو رايولا

وأعلنت وسائل إعلام إيطالية، عن وفاة مينو رايولا عن عمر يُناهز 54 عامًا، حيث تعرض لمرض خطير في الرئة، وأكدت تقارير أنه لا علاقة له بمضاعفات فيروس كورونا.

وعلق المراسل حسين ياسين على هذه الأنباء عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “أنباء عن وفاة وكيل اللاعبين الشهير رايولا”، قبل أن يذكر في تغريدة أخرى: “مصادر مقربة من رايولا تؤكد أن حالته حرجة جدًا لكنه ما يزال على قيد الحياة”.

وأكد الصحافي المتخصص في انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو عدم وفاة مينو رايولا، ولفت إلى أنه تواصل مع الطبيب المعالج له في المستشفى، مضيفًا: “الطبيب غاضب من الاتصالات الهاتفية من الصحافيين الذين يتكهنون بحياة رجل يكافح من أجل البقاء”.

توقف الصفقات

ولفتت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن وفاة مينو رايولا ستؤدي إلى توقف العديد من الصفقات القوة المنتظر إتمامها في الميركاتو الصيفي، حيث إنه وكيل لأبرز النجوم ومنهم؛ بول بوغبا، إيرلينج هالانج وزلاتان إبراهيموفيتش.

ويرغب هالاند في مغادرة صفوف بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية، وارتبط اسمه بأندية ريال مدريد، برشلونة ومانشستر سيتي، فيما ينتهي عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم.