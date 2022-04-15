أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج على أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بدأت التحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من نشر مقطعًا مفبركًا وغير صحيح لـ تسجيل صوتي زعم البعض أنه دار بين المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد وحامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي.

#وليد_الفراج: إدارة #الاتحاد ترصد انتشار التسجيل المفبرك الذي انتشر وعليه ستتخذ الاجراءات القانونية فيه .. طريقة النشر ليست بريئة ويجب إتخاذ اجراءات حازمة لكي لا تتكرر هذه الفبركة من ناس غير سوية وتعاني نفسيًا

⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/xqwgmdilEZ — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 14, 2022

ماذا دار في التسجيل المفبرك لـ حمدالله ؟

وكان رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تداولوا مقطعًا صوتيًا منسوبًا لمهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي مع حامد البلوي، حيث دار الحديث بينهما حول رغبة المهاجم المغربي في اللعب لناد آخر يرغبه، وهو ما يريده الطرف الآخر.

وقال وليد الفراج: “المقطع مفبرك ومن روج له يعلم ذلك، وكذلك من نشره أيضًا يعلم ذلك، إدارة الاتحاد رصدت كل التغريدات المسيئة حول هذا الأمر، وسترفع دعوى قانونية ضد المتسببين في ذلك”.

توجيه عقوبة قوية

وأضاف الفراج: ” هذا الأمر يؤثر بالسلب على عدالة ونزاهة المنافسة في دوري المحترفين، لأن الجميع سيتذكر ذلك المقطع حتى لو بعد 20 عامًا، ويجب توجيه عقوبة قوية ضد من نشر هذا المقطع المفبرك حتى يكون عبرة لـ الآخرين لأنه ليس سويًا نفسيًا”.