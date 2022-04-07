أكد الإعلامي وليد الفراج على أن قضية اللاعب محمد كنو طويلة ومستمرة، ولن يُحسم أمرها في يوم وليلة على حد وصفه.

تعليق وليد الفراج:

وتحدث الفراج في برنامجه “أكشن مع وليد” في حلقة اليوم الخميس قائلًا: “القضية حبالها طويلة، ولن تُحسم في يوم وليلة”.

وأضاف وليد الفراج: “هذه ليست قضية انضباطية للاعب فعل شيء في الملعب لتُحسم سريعًا، يجب أن الأمور تأخذ وقتها”.

وكان كنو أثار أزمة بسبب توقيعه لـ النصر، ثم إعلان تجديد عقده مع الهلال في السادس من يناير الماضي، ليُصدر النصر بيانًا فجر السابع من يناير، ويعلن عن تقدمه بشكوى للجهات المختصة لضمان حقوقه.

القضية مستمرة إلى أكتوبر المقبل:

وكان برنامج “أكشن مع وليد” ذكر أن القضية مستمرة إلى أكتوبر المقبل لازدحام جدول غرفة فض المنازعات بعد تحويل القضية لها من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، كذلك ستتحول القضية من غرفة فض المنازعات إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي بالفترة المقبلة.