أبدى الإعلامي وليد الفراج استغرابه من التركيز على فريق الاتحاد كمستفيد من أخطاء الحكام في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وليد الفراج ينتقد لجنة الحكام:

وعلق وليد الفراج قائلًا: “عندما تقول جهة مسؤولة مثل لجنة الحكام أن هناك أخطاء تحكيمية فذلك يعطي تأكيدات للجمهور بالتشكيك”.

وتابع: “لجنة الحكام كل أسبوعين تكشف أخطاء حكام تختارهم اللجنة!.. وكأنهم يقولون أن فوز الاتحاد على النصر كان خطأ .. من المستفيد من التشكيك في متصدر الدوري؟!.. النتيجة زيادة في التشكيك بنزاهة المنافسة”.

وأضاف وليد الفراج خلال برنامج “أكشن مع وليد”، قائلًا: “هناك تركيز على الاتحاد كفريق مستفيد من الأخطاء وتركيز على حامد البلوي كإداري مشاغب وحمدالله أيضًا.. لك الله يا اتحاد”.

لجنة الحكام تثير الجدل:

أثارت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم حالة من الجدل، بسبب الأخطاء التحكيمية خاصة التي شهدتها مباراة الاتحاد والنصر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).