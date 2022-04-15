يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره استقلال دوشنبه، ضمن منافسات الجولة الثالثة، في دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال آسيا.

الشهراني الأكثر مشاركة آسيويًّا:

ويعتبر ياسر الشهراني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أكثر لاعبي الزعيم مشاركة في دوري أبطال آسيا، مع الأزرق. وشارك ياسر الشهراني في 79 مباراة مع نادي الهلال، حيث كانت مشاركته الأولى في عام 2012، ومنذ هذا التوقيت لم يغيب اللاعب عن الزعيم في الحدث القاري. وفاز ياسر الشهراني بـ لقبين في دوري أبطال آسيا مع الهلال، جاء الأول في عام 2019، والثاني خلال النسخة الماضية، ويأمل في تحقيق لقبه الثالث مع الزعيم. الهلال ضد استقلال دوشنبه:

وتقام مباراة الهلال ضد نظيره استقلال دوشنبه، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، الليلة عند الساعة الحادية عشرة مساء، على ملعب الأمير محمد بن فهد.