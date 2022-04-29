تشهد رابطة العالم الإسلامي في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في العمل على مواجهة الكراهية والتطرف على مستوى العالم، عبر استخدامها القوة الناعمة في المؤتمرات والمنصات المختلفة.

نقلة نوعية:

وأحدث الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى منذ تسلمه مهام الأمين العام للرابطة نقلةً نوعيةً في عملها، تمثلت في تحويل اللقاءات والندوات إلى خطة عمل وخارطة طريق، مستفيدًا من التقنيات المعاصرة التي ربطت العالم وحوّلته إلى قرية صغيرة، كما حدث في مؤتمر “ميثاق مكة المكرمة” في عام 2019م، حينما نجح الدكتور العيسى في حشد نحو 139 من القيادات الدينية في العالم الإسلامي لتفعيل مبادئ ذلك الميثاق الذي يشتمل على ثلاثين محورًا من المبادئ الرئيسية للإسلام.

نبذ الكراهية:

وتمكنت رابطة العالم الإسلامي في شهر مارس من العام الماضي من إطلاق حملة كبيرة تحت وسم نبذ الكراهية “RejectHate”، تفاعل معها الكثير من مؤيدي الحملة من مختلف دول العالم الذين شاركوا في توقيع عريضة عبر شبكة الإنترنت، لبذل المزيد من الجهود لمكافحة التعصب والمشاعر المعادية للإسلام في مواقع التواصل الاجتماعي.

نفع أكثر من الضرر:

وفي هذا السياق أكد أمين عام رابطة العالم الإسلامي أن حملة “انبذ الكراهية” بمساعدة عدد من الوسائل والأدوات التعليمية عملت على ضمان أن وسائل التواصل الاجتماعي التي يعتمد عليها مليارات من الناس، ستقدم النفع أكثر من الضرر في جميع أنحاء العالم.

وأضاف الشيخ العيسى لصحيفة إندبندنت أن المتطرفين استفادوا من مواقع التواصل، غير أن الأصوات القوية من كل الأديان والقيادات الفكرية أصبحت الآن أقوى، وبأساليب تحول دون سيطرة مثل تلك الخطابات الفارغة على أي حوار، مشيرًا إلى أن تلك المنصات الإلكترونية أثبتت أنها أداة قوية لمواجهة الشر حول العالم، مؤكدًا أن الخير سوف ينتصر على الشر في العالم الإلكتروني لا محالة.

وفي الوقت الذي يدعم فيه أمين رابطة العالم الإسلامي إيجاد بعض التنظيمات التي تساهم في جعل ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي أكثر وعيًا، فإنه يرفض بشدة فرض رقابة تامة على المحتوى، مشيرًا إلى ضرورة التثقيف والحملات لزيادة الوعي.