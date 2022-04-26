وجّه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، نيابات المقر الرئيس والمناطق والمحافظات، بالعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك بالطاقات الكافية.

الأولوية للقضايا المستعجلة:

وحسب بيان نشرته النيابة العامة، عبر حسابها على موقع تويتر، فإن النائب العام وجّه بمنح الأولوية لقضايا المواقيف والقضايا المستعجلة.

170 نيابة على مدار الساعة:

وتعمل 170 نيابة متخصصة على مدار 24 ساعة، ومنها 13 نيابة منطقة و140 نيابة محافظة و17 نيابة في المقر، بالإضافة إلى مركز الرصد النيابي ومركز الاتصال والعمليات النيابي ونيابات الرقابة على السجون ودور التوقيف.