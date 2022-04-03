يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لمواصلة مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وتجاوز عقبة السد القطري.

تعادل قاتل ضد الوحدات الأردني

ولعب الفيصلي ضد الوحدات بالأمس على إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي في الوقت القاتل.

ورفع عنابي سدير رصيده إلى 9 نقاط في صدارة مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا 2022، وبفارق نقطة عن ناساف الأوزبكي، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدات الأردني إلى 5 نقاط في المركز الثالث.

فرص الفيصلي للتأهل

وانحصرت المنافسة على التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا بين الفيصلي وناساف والوحدات، بعدما ودع السد القطري البطولة عقب خسارته ضد الفريق الأوزبكي بثلاثية دون رد، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط.

ويحتاج عنابي سدير إلى الفوز على السد القطري في الجولة الأخيرة، من أجل الوصول إلى 12 نقطة، للتأهل في الصدارة، أو التعادل مع تعادل الوحدات أمام ناساف الأوزبكي.

وفي حالة خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي أمام السد سيتأهل، ولكن بشرط هزيمة ناساف ضد الوحدات، حيث سيحافظ على الصدارة برصيد 9 نقاط، فيما يتساوى الفريق الأردني مع برصيد الفريق الأوزبكي بـ8 نقاط.