تسببت 3 شكاوى من النصر واللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله في إشعال الأزمة مؤخرًا، حيث ظهر ذلك الأمر جليًّا بمجرد انتقال اللاعب المغربي إلى الاتحاد.

الشكوى الأولى كانت من النصر ضد اللاعب المغربي بسبب فسخ العقد في 23 نوفمبر الماضي، حيث رأى النصر أنه يريد التعويض، الشكوى الثانية كانت من النصر ضد الاتحاد حول كيفية التفاوض مع اللاعب المغربي والنصر لا يزال لديه حقوق عند اللاعب.

شكوى كانت فاصلة:

الشكوى الثالثة، حسبما ذكر الإعلامي عبدالرحمن الحميدي مقدم برنامج “شوت” كانت الفاصلة وهي تقدم النصر بأدلة ومستندات في شكوى لـ لجنة الاحتراف باتحاد القدم ضد الاتحاد، تُفيد تحريض اللاعب المغربي على فسخ العقد مع النصر بعد تداول المقطع الصوتي له.

القضية أُثيرت مؤخرًا بعد التسجيل الصوتي الذي انتشر بسرعة البرق ويُقال إنه لـ حمدالله مع حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد في سبتمبر الماضي، حيث ذكر أن اللاعب المغربي فكر في مغادرة النصر، وشجعه البلوي على فعل ذلك.