خيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بقيادة مدربه الروماني كوزمين كونترا، آمال جماهيره، وفشل في التأهل إلى نهائي بطولة كأس الملك.

الفيحاء إلى النهائي:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في الفوز على العميد في ملعب مدينة المجمعة الرياضية، بهدف دون رد سجله محمد أبو سبعان خلال أحداث الشوط الأول من المباراة.

وضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقوة لتسجيل التعادل، ولكن تألق حارسه الصربي ستويكوفيتش حرمه من هز الشباك، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أسباب خسارة الاتحاد:

وكشف الناقد الرياضي عدنان جستنيه أسباب خسارة العميد، ونشر عبر حسابه الخاص على “تويتر”، صورة لحارس الفيحاء، وقال: “هذا هو نجم المباراة ومن حرم الاتحاد الوصول للنهائي خمسة أهداف محققة كان سدًّا منيعًا”.

وتابع جستنيه حديثه عن أسباب خسارة العميد، عبر “تويتر”، قائلًا: “حمد الله ما هو في (المود) ورجع للتمثيل، ورمارينيو لم يكن في الفورمة والمدرب تأخر في التغير كان من المفروض مع بداية الشوط الثاني إدخال كورونادو”.