قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بحوزته (246) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى إيقافه، واتخذ بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته لجهة الاختصاص.
قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بحوزته (246) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى إيقافه، واتخذ بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته لجهة الاختصاص.
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