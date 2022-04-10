قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بحوزته (246) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى إيقافه، واتخذ بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته لجهة الاختصاص.