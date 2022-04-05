كشف مقدم فقرة تقويم على قناة العربية الدكتور خالد الزعاق عن ظاهرة فلكية مثيرة للاهتمام في الأيام الخمسة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

الأيام الخمسة الأخيرة من #رمضان

فرصة سانحة للتدريب على رؤية الهلال

أذ أن الهلال سينزل في كل فجر بجانب كوكب

والكواكب المشاهدة بالعين المجردة وبكل وضوح لهذه السنة خمسة

وخاصة من يوم 27 وطالع

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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) April 18, 2022

كواكب أواخر رمضان

وقال الزعاق إن الأيام الخمسة الأخيرة من رمضان فرصة سانحة للتدريب على رؤية الهلال إذ إن الهلال سينزل في كل فجر بجانب كوكب من الكواكب.

الكواكب المشاهدة

ولفت إلى أن الكواكب المشاهدة بالعين المجردة وبكل وضوح لهذه السنة خمسة هي عطارد، الزهرة، المشتري، زحل والمريخ وخاصة من يوم 27 وحتى نهاية الشهر.

وأشار إلى أن الكواكب ستكون جميعها ناحية الشرق وسيكون كوكب الزهرة ألمعها وذلك لأنه ثالث ألمع جرم سماوي بعد الشمس والقمر.

وأضاف أن الأولين كانوا يسمون الزهرة باسم نجمة الصبح وقالوا فيها الشعر قديمًا.