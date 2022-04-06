اشتعلت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث أسفرت عن العديد من المفاجآت، بدأت بالفوز الأول لـ نادي الدحيل على نظيره سباهان بهدف في الوقت القاتل، وتعادل صعب لشباب الأهلي ضد فولاد.

وسقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون على يد باختاكور بهدف دون رد، بينما حقق الغرافة القطري الفوز الأول له في المجموعة بثنائية نظيفة ضد أهال، حيث حقق تعادلًا صعبًا في الجولة الأولى.

ومن المقرر أن تقام ست مواجهات اليوم، في اختتام الجولة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، بواقع ثلاث عند الساعة الثامنة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، والمباريات الباقية تأتى في تمام الساعة الحادية عشرة والربع مساء.

الهلال يبحث عن الفوز الثاني:

ويفتتح الهلال مباريات اليوم الثاني بمقابلة الريان القطري، ضمن مواجهات الجولة الثانية في دور المجموعات الآسيوي عند الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية، ويقام اللقاء على ملعب “الأمير فيصل بن فهد”.

ويصطدم في نفس التوقيت مومباي سيتي والقوة الجوية على استاد “الملك فهد”، فيما يتقابل نسف قرشي مع الوحدات الإماراتي على ملعب الأمير محمد بن فهد.

الشباب في مواجهة الجزيرة:

ويقابل نادي الشباب نظيره الجزيرة على ملعب الأمير فيصل بن فهد، عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء، فيما يلتقي الفيصلي بفريق السد على ملعب محمد بن فهد، ويضرب الشارقة موعدًا مع استقلال دوشنبه في نفس توقيت الليوث.

ويبحث الشباب عن الفوز الثاني له في المجموعة بعد انتصاره على مومباي سيتي بثلاثية نظيفة.