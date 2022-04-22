تعمل شركة تقنية مقرها الرياض على دعم القوات العسكرية للسعودية بتركيزها المتزايد على التوطين العسكري، ففي نحو عام، حصلت شركة Interstellar Solutions، وهي شركة تكنولوجية طموحة على عقود متعددة لنظام إدارة دفاع متكامل تمتلكه وتحتفظ به.

التوطين العسكري يدعم رؤية 2030

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Interstellar Solutions، باسم المحمدي: نحن نخطط لبناء قدرات محلية وجعل النظام أحد الركائز في القطاع العسكري السعودي، مضيفًا: هذا سيدعم رؤية المملكة 2030 من خلال توطين القدرات وخلق ميزة خدمة الدولة محليًا، بل ويمكننا أيضًا أن يكون لدينا القدرة على خدمة الدول الأخرى.

ما هو نظام G21 الذي تتميز به الشركة؟

وتمتلك الشركة نظام G21، وهو برنامج تخطيط موارد المؤسسات على شبكة الإنترنت، أو ERP، وهو برنامج يدعم الحكومات وصناعة الدفاع لأداء عمليات ومهام الطيران والبرية والبحرية، كما أنها تحتفظ بملكيتها الفكرية على مستوى العالم.

وقال المحمدي، وهو أيضًا عقيد بحري متقاعد، إن أحد الجوانب الفريدة للنظام هو أنه تم إنشائه وتطويره من قبل أفراد عسكريين سابقين يفهمون بالضبط الاحتياجات والمتطلبات للاستعداد القتالي.

وفي الوقت نفسه أوضح كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة التي تتخذ من الرياض مقرًا لها، كيرتس ماسينبيرج، أن أنظمة تخطيط موارد المؤسسات المستخدمة للأغراض التجارية تختلف عن تلك المستخدمة في الدفاع، فالأول يتعلق بشكل أساسي بتوفير المال، بينما يتعلق الأخير بإنقاذ الأرواح وردع الحروب.

وتابع: أدركنا بسرعة أننا بحاجة إلى البدء من الألف إلى الياء لبناء النظام؛ لذلك قمنا بتغطية جميع الفروق الدقيقة المطلوبة من قبل قوات الدفاع من أجل الدفاع عن السعودية بنجاح وإنقاذ الأرواح.

طموح السعودية لتصبح رائدة عالميًا في الطيران والدفاع

ويتوافق نظام G21 مع الأنظمة الأساسية لحلف شمال الأطلسي ووزارة الدفاع الأمريكية ومتوافقة مع معايير الطيران.

وقال ماسينبيرج: أحد الأشياء التي نعتقد أنها بالغة الأهمية بالنسبة للمملكة العربية السعودية هو أن الملكية الفكرية والتحكم في النظام موجودان داخل المملكة، وذلك بهدف أن تصبح لاعبًا هامًا في مجال تخطيط موارد المؤسسات الدفاعية.

وتابع: وفي حين أنه تم إنشاء الشركة في يناير 2021 لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتصبح رائدة عالميًا في صناعة الطيران والدفاع، إلا أنه في خلال عام تم دعم السوق المحلية وبناء شراكات مع هيئات الدفاع الحكومية، مضيفًا: نحن مستعدون للمضي قدمًا وإحداث بعض الموجات لتحسين التكنولوجيا في السعودية ومستوى الأفراد في سوق الدفاع.

وقال المحمدي إن لدى الشركة فريقًا من 15 رجلًا وامرأة ويهدفون إلى مضاعفة قوتها العاملة مرتين أو ثلاث مرات في المدى القريب حيث تتطلع إلى توسيع خدماتها إلى دول الخليج الأخرى.