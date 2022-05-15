أعلنت وزارة الحج والعمرة أن آخر موعد لاستقبال طلبات تأشيرات العمرة هو يوم غد 15 شوال، كما أكدت أن آخر موعد لدخول المملكة للقادمين بتأشيرات العمرة نهاية شهر شوال من كل عام.

التحذير من مواقع مشبوهة

وفي وقت سابق شددت الوزارة على عدم التعامل مع مواقع مشبوهة تروّج للحجّ، أو لخدمات التسجيل فيه وطالبت الوزارة جميع الراغبين في أداء مناسك الحج بتفقد موقعها الرسمي ” http://haj.gov.sa” لمتابعة المستجدات.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة الشهر الماضي، رفع عدد حجاج موسم العام الجاري إلى مليون حاج من داخل السعودية وخارجها، وفقًا للحصص المخصصة للدول مع الأخذ بالتوصيات الصحية.

ضوابط حج 1443

وعن ضوابط الحج للعام الجاري 1443 هـ، أكدت الوزارة أن الحج يقتصر على الفئة العمرية أقل من 65 عامًا، بشرط التأكد من تلقي الجرعات الأساسية من لقاحات فيروس كورونا المعتمدة في وزارة الصحة السعودية.

واشترطت وزارة الحج والعمرة على القادمين للحج من الخارج تقديم نتيجة فحص “بي سي آر PCR” سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى السعودية.

ودعت الوزارة حجاج بيت الله لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.