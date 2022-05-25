أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، المصري الدولي محمد النني.

محمد النني مستمر في آرسنال

وأصدر نادي آرسنال، بيانًا مقتضبًا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، يعلن من خلاله تجديد عقد محمد النني، دون الكشف عن مدة التعاقد، ونشر صورة للاعب أثناء توقيع العقد الجديد.

وفي السياق ذاته، أكد خبير سوق الانتقالات، فابريزو رومانو أن عقد النني الجديد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال حتى صيف عام 2023، مع وجود بند يسمح بالتمديد لموسم آخر.

وكان ينتهي عقد محمد النني صاحب الـ29 عامًا مع آرسنال بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، وأكدت تقارير رحيله عن الفريق الإنجليزي، وارتبط اسمه بنادي الاتحاد، قبل أن يتم التوصل لاتفاق ويُجدد عقده رسميًا.

النني سعيد بتجديد عقده

وقال محمد النني، في تصريحات لموقع آرسنال الرسمي: “أحب هذا النادي وأشعر بأنني جزء من هذه العائلة.. أريد الاستمرار في هذا النادي الرائع ومع هذه العائلة الرائعة.. أنا سعيد ومتحمس جدًا للمستقبل”.

وعلق المدير الفني ميكيل أرتيتا، قائلًا: “النني جزء مهم حقًا من الفريق، إنه يجلب طاقة وحماسًا والتزامًا لا نهاية له للفريق، ويحبه الجميع، إنه لاعب مهم بالنسبة لنا داخل وخارج الملعب، وقدوة حقيقية للاعبينا الشباب وأنا سعيد لبقائه”.