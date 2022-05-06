أعلن نادي آرسنال، اليوم الجمعة، عن تمديد عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الإسباني ميكيل أرتيتا رسميًا.

أرسنال يمدد عقد أرتيتا

ولفت نادي آرسنال الإنجليزي إلى أن أرتيتا سيستمر مع الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 مواسم جديدة حتى نهاية موسم 2024/ 2025، كما مدد عقده مدرب فريق السيدات، جوناس إيدفال.

وعلق أرتيتا قائلًا: “أنا متأثر للغاية وممتن وسعيد جدًا، نرغب في الارتقاء بالنادي إلى الأعلى والمنافسة مع الأفضل، لذا يجب المشاركة في دوري الأبطال. علينا أن نكون قادرين على تطوير الفريق وتحسين اللاعبين وضم نجوم”.

آرسنال يحقق نتائج مميزة

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال نتائج مميزة مع المدرب الإسباني في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي، وأصبح قريبًا من التأهل للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، ونجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال بقيادة المدرب الإسباني صاحب الـ40 عامًا، من الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرة، ودرع الاتحاد الإنجليزي مرة.