استبق مسلي آل معمر، رئيس النصر، نتائج قضية ناديه ضد المغربي عبدالرزاق حمدالله، وذلك من خلال كشفه عن القرارات المرتقبة، في قضية ناديه، ضد الاتحاد والمهاجم المغربي.

وقال آل معمر في مقطع فيديو متداول لـ مشجع نصراوي: “أمورنا زينة إن شاء الله”، في إشارة إلى توقيع العقوبات التي طالب بها العالمي، ضد قلعة العميد والنجم المغربي.

ماذا طلب النصر بقضية حمدالله؟

وكان النصر طلب نيل تعويض مالي قدره 84 مليون ريال وهي قيمة الشرط الجزائي بعد فسخ اللاعب المغربي لعقده مع النصر في نوفمبر الماضي، مع حرمان نادي الاتحاد من التعاقدات لـ فترتي تسجيل، إيقاف المهاجم المغربي بجانب حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد”.

وكان رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تداولوا مقطعًا صوتيًّا منسوبًا لمهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي مع حامد البلوي، حيث دار الحديث بينهما في سبتمبر الماضي حول رغبة المهاجم المغربي في اللعب لناد آخر، وهو ما يريده الطرف الآخر.