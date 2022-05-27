تقترب قضية ثنائي هوليوود الشهير جوني ديب وآمبر هيرد، من نهايتها حيث ينتظر الكثيرون حول العالم اليوم الجمعة نتائج المرافعات النهائية، لتخرج الممثلة الأمريكية لتكشف عن مفاجأة.

آلاف التهديدات:

وأكدت آمبر هيرد وهي متأثرة بشدة أنها تلقت آلاف التهديدات من محبي جوني ديب بقتلها وقتل طفلتها، مهددين بوضع الصغيرة داخل المايكروويف، منذ بدء جلسات المحاكمة في دعوى التشهير التي رفعها ضدها زوجها السابق، أمام محكمة مدينة فيرفاكس الصغيرة في ولاية فيرجينيا.

وقالت آمبر هيرد البالغة 36 عامًا في شهادة أدلت بها خلال الجلسة الأخيرة من المحاكمة وهي حزينة: “يستهزئ الناس بشهادتي المتعلقة بالاعتداءات، فيما يعرب آخرون عن رغبتهم في قتلي ويقولون لي ذلك كل يوم، ويرغبون في وضع طفلتي داخل المايكروويف”.

إهانة يومية:

كما أضافت هيرد وهي أم لطفلة “أتعرض للمضايقة والإهانة والتهديد بالقتل يوميًّا، لمجرد أنني في قاعة المحكمة هذه”.

وذكّرت بأنها مضطرة يوميًّا إلى أن تعيش مجددًا الصدمة التي تعرضت لها جراء العنف الأسري الذي تتهم به ديب، كما وصفت المحاكمة بأنها “الاختبار الأكثر إيلامًا وإهانةً وبشاعةً” في حياتها.

إلى ذلك، كررت أنها تعرضت لعنف “لفظي وجسدي وعاطفي ونفسي” من جانب ديب خلال علاقتهما التي استمرت بين عامي 2011 و2016، بحسب ما نقلت فرانس برس.